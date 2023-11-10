Subsidi Motor Listrik Naik Jadi Rp10 Juta

JAKARTA - Subsidi konversi motor berbahan bakar minyak (BBM) ke listrik akan bertambah dari yang semula Rp7 juta hingga Rp10 juta.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyebut kenaikan subsidi ini sudah berjalan.

"Rp10 juta yang diputusin untuk yang konversi. Mulai sekarang juga sudah jalan," katanya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Arifin menambahkan sementara untuk yang pembelian motor baru subsidi tetap Rp7 juta.

"Itukan (Rp7 juta) motor baru, kalau sekarang kan motor baru sama motor bekas mesti lain dong," urainya.

Dalam kesempatan berbeda, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi Rachmat Kaimuddin juga mengatakan bahwa pihaknya tengah mengupayakan insentif untuk kendaraan listrik akan naik tahun depan.