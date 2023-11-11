4 Fakta Bansos Pangan Diperpanjang hingga Juni 2024, Berikut Jadwal Pencairannya

JAKARTA - Pemerintah kembali memperpanjang pemberian bantuan sosial (bansos) berupa beras 10 kilogram hingga Juni 2024. Sebelumnya, penyaluran bansos hanya sampai November 2023.

“Tadi sudah diputuskan, harusnya bansos beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang, Desember, kemudian Januari, Februari, lanjut sampai kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, Juni,” ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Okezone telah merangkum empat fakta bansos pangan diperpanjang sampai Juni 2024, berikut jadwal pencairannya, Sabtu (11/11/2023):

1. Alasan Pemerintah Perpanjang Bansos

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan, bahwa salah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang penyaluran bansos beras agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras. Diketahui, harga beras belum menurun setelah mengalami peningkatan drastis pada beberapa waktu lalu.

“Akan terus diperpanjang meningat harga beras yang masih terus, memang tidak naik lagi, tapi belum turun. Oleh karena itu bantuan dilanjutkan,” kata Zulkifli, dikutip Rabu (8/11/2023).

2. Stok dan Jadwal Penyaluran Bansos

Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyampaikan, stok beras di Bulog per 2 November sebesar 1.442.945 ton.

"Untuk penyaluran bantuan pangan di September sebesar 94,95% dan Oktober 94,89%, November 18,45% dan masih ada bulan Desember. Bulan September yang tersalur 201 ribuan ton, demikian pula bulan Oktober," ungkap Airlangga.