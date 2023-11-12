Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Grup Salim (META) Ungkap Alasan Pamit dari BEI, Faktor Rugi?

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |21:29 WIB
Grup Salim (META) Ungkap Alasan Pamit dari BEI, Faktor Rugi?
Saham META Pamit dari BEI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Emiten jalan tol milik Grup Salim PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) membeberkan alasan di balik penghapusan pencatatan saham secara sukarela di Bursa Efek Indonesia (BEI). Keputusan ini akan mengubah status perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.

Pilihan voluntary delisting diambil dengan sejumlah alasan, termasuk kerugian yang dialami perseroan berturut-turut dalam laporan keuangan per 30 Juni 2023 dan 30 September 2023.

Perusahaan juga mengakui tidak melakukan penggalangan dana atau capital raising dari pasar modal sejak aksi korporasi berskema right issue dilakukan pada 2010 dan 2018. Hal ini disebut tidak akan dilakukan lagi di masa depan.

"Perusahaan juga sudah tidak memberikan dividen kepada pemegang saham setelah tahun buku 2018," kata manajemen dalam prospektus, dikutip Minggu (12/11/2023).

Adapun manajemen juga berniat mengembangkan anak usaha sektor jalan tol yang membutuhkn pendanaan besar atau capital intensive. Menurutnya, karakteristik bisnis tersebut membutuhkan periode lama untuk menghasilkan imbal hasil investasi (return-on-investment).

