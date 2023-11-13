7 Fakta Bansos Beras 10 Kg dan BLT El Nino Terus Dicairkan sampai Desember 2023

JAKARTA – Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mengantisipasi dampak El Nino. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terus memproses pencairan BLT ini kepada masyarakat.

Selain itu, Presiden Jokowi menyebut bahwa bantuan serupa akan diberikan hingga tiga bulan pertama tahun depan dengan jumlah 10 kilogram beras tiap bulannya.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Bagikan Bansos Beras 10 Kg di Hari Pahlawan

Adapun, tujuan dari BLT dan bantuan sosial (Bansos) ini adalah untuk memastikan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga dalam menghadapi situasi yang sulit.

Berikut Okezone merangkum, fakta Bansos Beras 10 Kg dan BLT El Nino Terus Dicairkan sampai Desember 2023, Senin (13/11/2023):

1. Bansos Beras 10 Kg Terus Cair

Presiden Jokowi menyebut bahwa bantuan serupa akan diberikan hingga tiga bulan pertama tahun depan dengan jumlah 10 kilogram beras tiap bulannya.

"Nanti setelah November ini, Desember kita tambah lagi satu lagi. Jadi 10 kg, 10 kg, 10 kg, 10 kg, dan juga doakan nanti Januari, Februari, Maret juga akan 10 kg, 10 kg, 10 kg," ujar Jokowi.