HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpotensi Menguat ke 6.850 Didorong Saham Big Caps

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |07:16 WIB
IHSG Berpotensi Menguat ke 6.850 Didorong Saham Big Caps
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)




JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak dalam kecenderungan menguat di kisaran 6.800 – 6.850 pada sepanjang perdagangan pada hari ini Selasa (14/11/2023).

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, walaupun masih bergerak sepi, namun persebaran saham-saham yang menguat sudah lebih wajar dibanding biasanya yang terdominasi hanya oleh CUAN dan BREN.

"Terlihat beberapa saham lain yang termasuk dalam kategori big caps ikut menguat, contohnya GOTO BBCA dan AMMN," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, hal ini karena yang dibutuhkan hanyalah persebaran saham-saham menguat yang merata dan tidak tertumpu pada 1 sektor atau 1 grup saja.

"Dengan demikian tidak akan ada kesenjangan dimana ketika sektor yang memimpin itu melemah, lalu IHSG tidak memiliki saham lain untuk menopang," kata dia.

Halaman:
1 2
