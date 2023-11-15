IHSG Pagi Ini Dibuka Menguat 0,81% ke Level 6.917

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Rabu (15/11/2023). IHSG pagi ini dibuka menguat 55,33 poin atau 0,81% ke posisi 6.917,39.

Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 11,88 poin atau 1,31% ke posisi 915,79.

Sebelumnya, Phintraco Sekuritas dalam risetnya menyampaikan bahwa, IHSG konfirmasi ke atas MA5 (6.832).

“Secara teknikal terbentuk golden cross pada Stochastic RSI dan pelebaran positive slope pada MACD,” kata Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan.

Valdy menyebut, penurunan inflasi Amerika Serikat (AS) memperkuat keyakinan bahwa bank sentral AS atau The Fed akan menahan suku bunga acuan pada FOMC yang digelar 13 Desember 2023 mendatang. Hal itu berpotensi mendorong penguatan nilai tukar Rupiah dalam beberapa waktu ke depan.

Adapun pada Selasa (14/11) sore, nilai tukar Rupiah berada di Rp15,690 per USD. Valdy mengatakan, nilai tukar Rupiah relatif stabil di kisaran level tersebut dalam sepekan terakhir.