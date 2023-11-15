Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pagi Ini Dibuka Menguat 0,81% ke Level 6.917

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |09:48 WIB
IHSG Pagi Ini Dibuka Menguat 0,81% ke Level 6.917
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Rabu (15/11/2023). IHSG pagi ini dibuka menguat 55,33 poin atau 0,81% ke posisi 6.917,39.

Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 11,88 poin atau 1,31% ke posisi 915,79.

Sebelumnya, Phintraco Sekuritas dalam risetnya menyampaikan bahwa, IHSG konfirmasi ke atas MA5 (6.832).

“Secara teknikal terbentuk golden cross pada Stochastic RSI dan pelebaran positive slope pada MACD,” kata Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan.

Valdy menyebut, penurunan inflasi Amerika Serikat (AS) memperkuat keyakinan bahwa bank sentral AS atau The Fed akan menahan suku bunga acuan pada FOMC yang digelar 13 Desember 2023 mendatang. Hal itu berpotensi mendorong penguatan nilai tukar Rupiah dalam beberapa waktu ke depan.

Adapun pada Selasa (14/11) sore, nilai tukar Rupiah berada di Rp15,690 per USD. Valdy mengatakan, nilai tukar Rupiah relatif stabil di kisaran level tersebut dalam sepekan terakhir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930203/238-saham-menguat-ihsg-hari-berakhir-di-level-7-080-2ieJOXAUDf.jpg
238 Saham Menguat, IHSG Hari Berakhir di Level 7.080
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930173/wika-beton-wton-bidik-kontrak-baru-naik-hingga-10-di-2024-lIVbKQedND.jpg
WIKA Beton (WTON) Bidik Kontrak Baru Naik hingga 10% di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930145/indo-tambangraya-itmg-operasikan-tambang-baru-tahun-depan-cVY55C7OVh.jpg
Indo Tambangraya (ITMG) Operasikan Tambang Baru Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930008/ihsg-menguat-0-65-istirahat-di-level-7-082-xEofwTa0zH.jpg
IHSG Menguat 0,65%, Istirahat di Level 7.082
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/320/2930003/hermina-heal-janji-tebar-dividen-ke-investor-E6ohPW54VY.jpg
Hermina (HEAL) Janji Tebar Dividen ke Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2929897/ihsg-akhir-november-dibuka-menguat-pada-level-7-052-jgLCVuG1Ul.jfif
IHSG Akhir November Dibuka Menguat pada Level 7.052
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement