HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Melaporkan Aplikasi Pinjol Ilegal ke OJK?

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |22:00 WIB
Cara Melaporkan Aplikasi Pinjol Ilegal ke OJK?
Cara melaporkan aplikasi pinjol ke OJK. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Cara melaporkan aplikasi pinjol ilegal ke OJK yang perlu untuk diketahui.

Pinjaman online (pinjol) sedang populer sebagai pilihan alternatif dalam memperoleh pinjaman dengan mudah dan cepat.

 BACA JUGA:

Namun, saat ini pinjol ilegal keberadaannya telah tumbuh subur di Indonesia yang menyebabkan masalah yang marak ditemukan di Indonesia.

Seperti yang diketahui, pinjol ilegal adalah penyediaan pinjaman yang tidak mendapatkan izin dari OJK.

 BACA JUGA:

Pinjol ilegal rata-rata sulit terdeteksi dari awal, sehingga membuat nasabah atau peminjam merugi.

Halaman:
1 2
