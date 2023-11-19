Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Keterampilan yang Paling Dicari Perusahaan? Ini Jawabannya

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |21:01 WIB
Apa Keterampilan yang Paling Dicari Perusahaan? Ini Jawabannya
Keterampilan yang paling dibutuhkan pekerja. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah telah memberikan akses berupa beasiswa pelatihan kepada masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan dan kompetensinya melalui program parakerja.

Program ini dirancang untuk membantu masyarakat yang sedang mencari kerja dan membutuhkan peningkatan skill melalui beasiswa pelatihan.

 BACA JUGA:

Dilansir dari laman instagram @prakerja.go.id, Minggu (19/11/2023) dalam unggahan tersebut terdapat wawancara bersama Nadya Khoirul Jannah yang merupakan alumni gelombang 58 peserta beasiswa peningkatan skill oleh prakerja, dia menceritakan pengalamannya yang mengambil dua program pelatihan sekaligus seperti digital marketing dan desain grafis.

 BACA JUGA:

“Aku ambil dua pelatihan, karena anaknya ambis banget buat belajar, yang pertama aku ambil digital marketing sama desain grafis,” ungkap Nadya.

Nadya menjelaskan bahwa ketertarikannya pada bidang digital marketing dimulai saat berkuliah. Bertepatan dengan itu, pemerintah mewadahi masyarakat melalui program beasiswa prakerja yang menjadi kesempatan bagi Nadya untuk mengasah skill keterampilannya.

Halaman:
1 2
