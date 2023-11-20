Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ashmore Asset (AMOR) Bagi-Bagi Dividen Rp55,33 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |21:12 WIB
Ashmore Asset (AMOR) Bagi-Bagi Dividen Rp55,33 Miliar
Bagi-Bagi Dividen (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk (AMOR) akan membagikan dividen tuna senilai Rp55,33 miliar. Keputusan Direksi ini telah disetujui Dewan Komisaris pada 16 November lalu.

Dalam laporan manajemen Senin (20/11/2023), dividen per saham dipatok senilai Rp25 per lombar. Ini akan mengalir kepada pemegang sekitar 2,2 miliar lembra saham AMOR.

Dana pembayaran dividen berasal dari laba bersih AMOR hingga semester I-2023 yang mencapai Rp92,57 miliar. Perseroan juga masih menggenggam saldo laba ditahan yang velum ditentukan penggunaan mencapai Rp61,39 miliar, ditambah modal bersih Rp290,56 miliar.

Investor yang break atlas dividen AMOR merupakan pemegang saham yang namanya tercatat di Pasar Reguler paling lambat pada 24 November 2023. Adapun tanggal pencatatan terakhir jatuh pada 28 November di Pasar Tunai.

Berikut adalah jadwal dividen PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbc (AMOR):

1 2
