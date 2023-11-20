Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Syarat dan Cara Meminjam Uang di Pegadaian Tanpa Jaminan

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |08:01 WIB
Syarat dan Cara Meminjam Uang di Pegadaian Tanpa Jaminan
Cara meminjam uang tanpa jaminan. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Syarat dan cara meminjam uang di Pegadaian tanpa Jaminan yang perlu masyarakat ketahui.

Biasanya, masyarakat yang ingin melakukan peminjaman uang perlu memberikan benda milik mereka sebagai jaminan.

 BACA JUGA:

Namun, kali ini Pegadaian dapat menyediakan pinjaman uang tanpa memerlukan jaminan atau agunan. Caranya dengan masyarakat atau calon nasabah menggunakan layanan KUR Syariah.

KUR Syariah merupakan fasilitas pinjaman kepada nasabah yang memiliki usaha produktif untuk mengembangkan usahanya pada jangka waktu tertentu berdasarkan akad Rahn (Gadai Syariah) tanpa perlu memberikan jaminan benda berharga.

 BACA JUGA:

- Syarat Mengajukan KUR Syariah Pegadaian

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

2. Minimal usia yaitu 17 tahun

3. Maksimal usia 65 tahun saat jatuh tempo akad

4. Mempunyai penghasilan tetap secara rutin baik harian, mingguan, atau bulanan

5. Memiliki rumah tinggal tetap (dengan bukti dokumen)

6. Calon nasabah merupakan pemilik UMKM dengan Surat Keterangan Usaha yang berlaku

7. Calon nasabah tidak sedang mendapatkan fasilitas bantuan keuangan program pemerintah atau lembaga lainnya.

Halaman:
1 2
