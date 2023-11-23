Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wamen BUMN: Pengembangan Kapasitas Nasional Beri Dampak Positif Ekonomi RI

Arfiah , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |13:01 WIB
Wamen BUMN: Pengembangan Kapasitas Nasional Beri Dampak Positif Ekonomi RI
Wamen BUMN pada acara Forum Kapasitas Nasional III (Foto: SKK Migas)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengatakan, Kementerian BUMN mendukung upaya pengembangan kapasitas nasional, dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing nasional. Hal ini diperlihatkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang menjadi mandatory semua BUMN.

“Kami mendorong BUMN, khususnya yang bergerak di bidang hulu migas untuk bersinergi dengan seluruh komponen industri hulu migas, termasuk suplier dan para vendor dalam upaya pengembangan kapasitas nasional ini. Kita berharap semua upaya ini memberikan dampak positif yang lebih luas bagi perekonomian nasional,” ujarnya dalam acara Forum Kapasitas Nasional III tahun 2023, di Jakarta Convention Center, Kamis (23/11/2023).

Sementara itu, Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf menambahkan, keberlanjutan forum Kapnas sejalan dengan Rencana Strategis Indonesia Oil and Gas (IOG) 4.0, yang mencakup tiga target besar pada 2030, yakni produksi minyak 1 juta barrel serta gas bumi sebanyak 12 miliar standar kaki kubik per hari, meningkatkan multiplier effect industri hulu migas terhadap sektor lain, serta terjaganya kelestarian atau keberlanjutan lingkungan.

Selaras dengan tema yang diusung di Forum Kapnas III 2023 yakni Pengembangan Integrasi Kapabilitas Dalam Negeri dalam rangka Peningkatan Kapasitas Nasional’, Nanang menerangkan bahwa industri hulu migas tidak hanya berperan dalam menyumbang pendapatan negara, tetapi juga berkontribusi mendukung perputaran ekonomi nasional.

Halaman:
1 2
