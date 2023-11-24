Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Link Cek Produk yang Dukung Israel Viral

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |20:01 WIB
Link Cek Produk yang Dukung Israel Viral
Link cek produk
A
A
A

JAKARTA - Link cek produk yang dukung Israel viral. Kini sejumlah masyarakat sedang gencar melakukan aksi boikot produk yang mendukung negara Israel atas imbas konflik yang tak kunjung usai.

Selain itu, hal ini juga sebagai wujud dukungan terhadap negara Palestina di tengah konflik yang sedang terjadi. Diketahui, Israel pun masih menolak rekomendasi komunitas internasional untuk soal gencatan senjata. Hal tersebutlah yang dapat menciptakan gerakan boikot produk Israel di berbagai belahan dunia.

Lebih lanjut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 yang berisi tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina.

Pada Fatwa ini tercantum bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Maka sebaliknya, bila mendukung Israel hukumnya adalah haram.

Adapun hal tersebut, dalam Fatwa tersebut tidak menyebutkan haram untuk membeli produk tertentu ataupun mengharamkan produk tertentu namun, mengharamkan perbuatan yang mendukung Israel.

Lantas, bagaimanakah cara cek produk yang mendukung Israel tersebut? Berikut ini Okezone beri jawabannya.

- Kini sedang viral di sejumlah media sosial situs Bdnaash yang diketahui berfungsi untuk melihat merek atau produk apa saja yang mendukung Israel, berikut cara menggunakannya.

- Buka laman resmi https://bdnaash.com/

