Jelang Nataru 2023, Pengusaha Transportasi Minta Jaminan Ketersediaan Bahan Bakar

JAKARTA - Pelaku usaha transportasi meminta jaminan soal ketersediaan bahan bakar saat momen Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

"Kami juga perlu dukungan dari BPH Migas dan Pertamina untuk mengamankan suplai BBM, karena ini sangat diperlukan jaminan ketersediaan BBM untuk melayani nataru," ucap Ketua Departemen Angkutan Pariwisata DPP Organda Anthony Steven Hambali dalam Market Review di IDX Channel, Jumat (24/11/2023).

Dia mengungkapkan, saat ini sudah banyak dari anggot yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi mengeluhkan adanya kelangkaan BBM.

"Ada kelangkaan BBM dengan alasan operator karena suplai yang dikurangi, ini sangat menjadi kendala dan mengganggu operasional," ujarnya.

AdaSya dugaan oknum-oknum yang menyalahgunakan BBM juga menjadikan pasokan BBM semakin sulut didapatkan.