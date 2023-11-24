Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Nataru 2023, Pengusaha Transportasi Minta Jaminan Ketersediaan Bahan Bakar

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |15:20 WIB
Jelang Nataru 2023, Pengusaha Transportasi Minta Jaminan Ketersediaan Bahan Bakar
Pengusaha Transportasi Minta Jaminan Ketersediaan BBM. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Pelaku usaha transportasi meminta jaminan soal ketersediaan bahan bakar saat momen Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

"Kami juga perlu dukungan dari BPH Migas dan Pertamina untuk mengamankan suplai BBM, karena ini sangat diperlukan jaminan ketersediaan BBM untuk melayani nataru," ucap Ketua Departemen Angkutan Pariwisata DPP Organda Anthony Steven Hambali dalam Market Review di IDX Channel, Jumat (24/11/2023).

Dia mengungkapkan, saat ini sudah banyak dari anggot yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi mengeluhkan adanya kelangkaan BBM.

"Ada kelangkaan BBM dengan alasan operator karena suplai yang dikurangi, ini sangat menjadi kendala dan mengganggu operasional," ujarnya.

AdaSya dugaan oknum-oknum yang menyalahgunakan BBM juga menjadikan pasokan BBM semakin sulut didapatkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188196/menhub_dudy-HLji_large.jpg
Menhub Prediksi Puncak Arus Mudik Libur Nataru pada 24 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185195/ramp_check_bus-rkqi_large.jpg
Ramp Check Bus Terus Dilakukan Jelang Nataru 2026, Menhub: Sesuai Arahan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183974/libur_nataru-AMIJ_large.jpg
6 Fakta Persiapan Nataru, Ramp Check Bus, Diskon Tiket Pesawat hingga Antisipasi Cuaca Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/320/3101639/jalan_tol-vPn5_large.jpg
684.200 Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/320/3101638/jalan_tol-8yMI_large.jpg
684.200 Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/320/3101637/jalan_tol-83GD_large.jpg
684.200 Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Libur Nataru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement