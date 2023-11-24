Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Toilet SPBU Mewah, Erick Thohir: Layak Jadi Contoh

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |20:34 WIB
Viral Toilet SPBU Mewah, Erick Thohir: Layak Jadi Contoh
Viral toilet mewah di SPBU (Foto: Tiktok tamiikedua)
A
A
A

JAKARTA – Viral toilet di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) didesain unik dan mewah bak toilet di hotel bintang lima. Toilet ini berada di SPBU milik PT Pertamina (Persero) di Bangkongreang, Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat (Jabar).

Desain toilet tersebut viral di sosial media karena menyita perhatian warganet. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga ikut menanggapi rancangan mewah fasilitas umum tersebut.

Bahkan, dia membagi ulang video yang memperlihatkan kondisi toilet di SPBU milik BUMN minyak dan gas bumi (migas) di akun Instagramnya @erickthohir.

Menurutnya, fasilitas toilet itu sudah layak disebut sebagai toilet percontohan di SPBU Pertamina di kawasan lainnya.

“Toilet SPBU Pertamina satu ini sudah layak disebut sebagai ‘Toilet Percontohan’. Setuju gak?,” tulis Erick, Jumat (24/11/2023).

