IHSG Sepekan Menguat ke Level 7.009, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp11.051 Triliun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat dalam perdagangan sepekan pada periode 20 sampai dengan 24 November 2023. Berdasarkan data PT Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG bergerak 0,46% di level 7.009 dari level akhir minggu sebelumnya di 6.977. Periode ini mencatat indeks mampu kembali ke level psikologis 7.000

Sebanyak 3 obligasi dan 1 sukuk juga tercatat antara lain Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023, Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023, dan Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023.

Rincianya, Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 memiliki nilai Rp1,18 triliun, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 sebesar Rp395,29 miliar. Kemudian Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 sebesar USD3,93 juta.

Ketiga emisi tersebut diterbitkan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dengan wali amanat PT Bank KB Bukopin Tbk.

PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) resmi mencatatkan Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023 yang diterbitkan Rp157,82 miliar.