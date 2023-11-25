Menteri PUPR Sebut SDM Unggul Solusi untuk Tantangan Pembangunan

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyatakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul solusi bagi tantangan pembangunan.

“Kenapa sekolah atau pembangunan SDM secara nasional sangat diperlukan. Pertama, hanya dengan SDM yang unggul daya saing nasional kita bisa lebih baik dan bersaing secara global, tidak mungkin bisa bersaing hanya dengan mengandalkan kekayaan alam yang dimiliki,” ujar Basuki dikutip Antara, Sabtu (25/11/2023).

Dia mengatakan pembangunan SDM juga dibutuhkan untuk menjawab tantangan urbanisasi dan pemerataan dalam pembangunan nasional.

Mengutip data Survei Penduduk Antar Sensus, lanjutnya, pada tahun 2020 sudah ada 57 persen penduduk Indonesia tinggal di kota (urban) dan diprediksikan pada tahun 2045 sebanyak lebih dari 70 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan.

“Urbanisasi ini dapat menjadi mesin pertumbuhan atau justru menjadi beban tergantung pada regulasi, perencanaan dan pembiayaan. Artinya, dari segi prasarana dan sarana harus bisa disiapkan, baik itu kebutuhan air minum, sanitasi, transportasi, energi, dan komunikasinya. Ilmu yang didapatkan nanti juga menentukan perkembangan Indonesia ke depan,” kata Basuki.