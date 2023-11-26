6 Fakta IHSG Sepekan Menguat 0,46% ke Level 7.009

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pencatatan mengenai pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan ini.

Sebanyak 3 obligasi dan 1 sukuk juga tercatat antara lain Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023, Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023, dan Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023.

Rincianya, Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 memiliki nilai Rp1,18 triliun, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 sebesar Rp395,29 miliar. Kemudian Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 sebesar USD3,93 juta.

Berikut ini, telah dirangkum oleh Okezone fakta-fakta mengenai IHSG Sepekan, Minggu (26/11/2023).

1. IHSG Menguat

Berdasarkan data, IHSG bergerak 0,46% di level 7.009 dari level akhir minggu sebelumnya di 6.977. Periode ini mencatat indeks mampu kembali ke level psikologis 7.000.