HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Boikot Produk Israel di RI, Dampaknya Mengerikan!

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |04:28 WIB
4 Fakta Boikot Produk Israel di RI, Dampaknya Mengerikan!
Israel Lakukan Serangan di Palestina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Imbas perang antara Israel-Hamas memanas hingga banyak seruan untuk boikot produk Israel. Tidak hanya itu, dampak dari boikot produk yang dianggap pro terhadap Israel cukup mengerikan penting diketahui.

Pelaku usaha ritel telah membeberkan sejumlah dampak apabila aksi boikot terhadap sejumlah produk yang pro terhadap israel terus berlanjut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menerangkan jika terjadi penurunan permintaan di hilir maka akan berdampak terhadap hulu yang akan mengurangi produksi.

"Bisa kita bayangkan ketika tergerus produsennya atau supplier, maka investasi bisa hilang dan kandas," ungkap Roy pada 15 November 2023.

Berikut ini Okezone, Minggu (26/11/2023) telah merangkum beberapa fakta terkait boikot produk Israel di Indonesia hingga dampak mengerikannya.

Telusuri berita finance lainnya
