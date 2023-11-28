Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan Asianet Kembangkan Jaringan Fiber di Indonesia

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |07:12 WIB
Alasan Asianet Kembangkan Jaringan Fiber di Indonesia
Alasan Asianet kembangkan jaringan fiber di Indonesia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Potensi pasar jaringan fiber di Indonesia disebut masih sangat luas namun penetrasinya rendah.

CEO & MD Lighstorm Group Amajit Gupta mengaku melihat potensi itu dan terus berupaya mengembangkan jaringan fiber optik di seluruh Indonesia, salah satunya dengan melakukan akuisisi semua jaringan Fiber-to-the-home (FTTH) MNC play.

 BACA JUGA:

"Kami melihat bahwa Indonesia adalah market yang sangat luar biasa," ungkap Amajit dalam konferensi pers Closing Ceremony of Assets Purchase Agreement di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Senin, 27 November 2023.

Lewat akuisisi ini, divisi FTTH Lightstorm, Asianet akan memiliki jaringan fiber lebih dari 15 ribu kilometer dan lebih dari 1,5 juta home pass di sepuluh kota di Indonesia.

 BACA JUGA:

"Hal ini menjadikan kami sebagai salah satu carrier-neutral FTTH operators di Indonesia," ujarnya.

Halaman:
1 2
