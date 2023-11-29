Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tips MotionTrade: Ini 4 Jenis Gap Saham dalam Grafik Candlestick

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |16:38 WIB
Tips MotionTrade: Ini 4 Jenis Gap Saham dalam Grafik Candlestick
Ini 4 Jenis Gap Saham (Foto: MotionTrade)
JAKARTA - Ketika melakukan investasi saham, Anda akan menemukan celah atau biasa disebut dengan gap saham.

Gap saham merujuk pada area kosong pada grafik candlestick yang muncul karena harga mengalami lonjakan yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dibandingkan dengan penutupan pada hari sebelumnya.

Kemunculan gap yang terjadi pada grafik saham biasanya menjadi sinyal arah pergerakan saham selanjutnya.

Gap ini sendiri bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. MotionTrade telah merangkum 4 jenis gap dalam grafik candlestick yang perlu investor ketahui, yakni:

1. Common Gap

Common gap merupakan celah yang biasa muncul pada grafik harga saham. Karena merupakan gap yang umum terjadi, maka gap ini tidak mengindikasikan apa pun terkait dengan arah pergerakan saham tersebut. Celah ini biasanya terjadi pada masa siklus akumulasi di mana pergerakan menunjukkan tren sideways. Common gap tidak disertai lonjakan volume transaksi yang besar, sehingga akan tertutup dalam waktu yang relatif cepat.

2. Runaway Gap

Runaway gap merupakan celah yang muncul diakibatkan karena terjadinya peningkatan minat investor terhadap suatu saham. Biasanya akan ditandai dengan perubahan harga saham yang signifikan ke arah trend yang terjadi. Selain mendapat julukan runaway gap, gap ini juga sering disebut sebagai continuation gap. Gap jenis ini menciptakan dua trend sesuai dengan trend yang diikuti sebelumnya, yakni up trend dan down trend.


3. Breakaway Gap

Breakaway gap muncul saat harga saham berada di atas area resistance atau di bawah area support. Kemunculan breakaway gap bisa terjadi akibat kemunculan berita atau aktivitas yang memberikan efek positif pada emiten saham tersebut. Selain sebagai sinyal munculnya trend baru, breakaway gap juga bisa digunakan sebagai sinyal bullish.

Halaman:
1 2
