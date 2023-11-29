Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Mengecek Apakah Kita di-Blacklist oleh Bank? Simak di Sini

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |19:08 WIB
Cara Mengecek Apakah Kita di-Blacklist oleh Bank? Simak di Sini
Cara mengecek apakah kita diblacklist oleh bank. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Cara mengecek apakah kita di blacklist oleh bank menarik untuk diketahui.

Persyaratan kredit di bank seringkali melibatkan persyaratan yang ketat,namun persyaratan itu harus dipenuhi.

 BACA JUGA:

Bank sebuah Lembaga intermediasi keuangan umumnya yang didirikan dengan kewenangan menerima simpan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau dikenal sebagai banknote.

Bank adalah suatu badan yang berfungsi sebagai pengambil dan pemberi kredit, baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang.

 BACA JUGA:

Daftar blacklist Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah nama-nama yang tidak memenuhi syarat pembayaran tagihan.

Daftar blacklist memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement