Daftar Produk Israel yang Paling Laris di Indonesia

Produk Israel yang paling laris di Indonesia. (Foto: VOA)

JAKARTA - Daftar produk Israel yang paling laris di indonesia penting diketahui.

Perlu diketahui, Israel tak hanya sebatas produk namun mereka juga memiliki banyak startup atau perusahaan rintisan di berbagai bidang hingga produk kecantikan.

Bahkan beberapa merek ada yang ternama dan terkadang dipakai oleh masyarakat Indonesia baik untuk kecantikan maupun beberapa jenis makanan.

Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa daftar produk Israel yang paling laris di Indonesia:

1. ZAG Industries Ltd

ZAG Industries merupakan perusahaan asal Israel yang menyediakan berbagai peralatan pertukangan dan rumah tangga. Di Indonesia, salah satu produk paling laris daru ZAG Industries adalah palu.

2. PUMA

Salah satu merek Israel yang ada di Indonesia. Puma adalah salah satu produsen pakaian olahraga terkemuka di dunia. Namun, Puma diboikot oleh sejumlah masyarakat di dunia karena menjadi sponsor internasional tunggal Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA).