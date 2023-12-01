Budi Waseso Jadi Komut Semen Indonesia, Lepas Jabatan Dirut Bulog

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Budi Waseso alias Buwas sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG).

Keputusan ini diumumkan lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

BACA JUGA:

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan ketika Buwas ditunjuk sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen SIG, maka jabatanya sebagai Direktur Utama Perum Bulog juga akan digantikan.

Pergantian tersebut resmi berlaku ketika Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN perihal Pengangkatan Komisaris Utama SIG diterbitkan.

BACA JUGA:

Arya menegaskan Buwas tidak bisa merangkap jabatan di dua perusahaan pelat merah yang berbeda. Sehingga, jabatannya selaku orang nomor satu di Bulog akan diberhentikan oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham perusahaan.

“Mengenai pak Budi Waseso dengan sendirinya ketika beliau diangkat jadi Komisaris Utama Semen Indonesia, sudah pasti secara otomatif gak bisa merangkap sebagai Dirut bulog,” ungkap Arya kepada Wartawan pada Jumat (1/12/2023).