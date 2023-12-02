Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Tips Amankan Listrik saat Musim Hujan

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |18:38 WIB
Ini Tips Amankan Listrik saat Musim Hujan
Tips amankan listrik saat musim hujan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap keamanan kelistrikan saat musim penghujan. Hal ini demi mengutamakan keselamatan masyarakat.

Pasalnya, air merupakan penghantar listrik yang baik. Apabila terjadi banjir dan aliran listrik masih menyala maka aliran listrik dapat dihantarkan oleh air yang kian meninggi, sehingga bisa berakibat fatal.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Lasiran meminta partisipasi masyarakat dengan segera mematikan aliran listrik di rumah masing-masing apabila air sudah mulai meninggi dan masuk rumah. Matikan listrik dari kWh meter. Selanjutnya hubungi PLN melalui PLN Mobile atau Contact Center 123 apabila aliran listrik masih terlihat menyala pada saat wilayah tersebut terkena banjir.

"Diharapkan partisipasi mandiri masyarakat untuk cabut colokan listrik dan matikan listrik dari kWh meter. Apabila wilayahnya banjir dan aliran listrik masih menyala ddiharapkan masyarskat di area pemukiman tersebut untuk segera mungkin kontak PLN lewat PLN Mobile atau 123," tuturnya, Sabtu (2/12/2023).

Lasiran juga mengimbau masyarakat untuk tanggap ketika di wilayahnya terkena banjir. Listrik harus segera dimatikan untuk keselamatan masyarakat sendiri.

Lasiran juga menegaskan, terkait instalasi listrik yang berada di dalam rumah adalah tanggung jawab pemilik rumah. PLN hanya berwenang sampai dengan kWh meter.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188370/listrik-6AWZ_large.jpg
Transformasi Energi, Ini Peluang Besar Sektor Listrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187703/bahlil-4Sum_large.jpg
Bahlil Janjikan Pasokan Listrik di Tapanuli Tengah Pulih Total Jumat Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/622/3187064/tarif_listrik-b2dj_large.jpg
Segini Tarif Listrik PLN per kWh Desember 2025 untuk Pelanggan Subsidi dan Nonsubsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186797/tarif_listrik-KGCx_large.jpg
Tarif Listrik PLN Terbaru di Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186355/lng-5Vt6_large.jpg
Kebutuhan Listrik Naik, Efisiensi Logistik Jadi Kunci Ketahanan dan Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184332/listrik_pln-0Rpl_large.jpg
Ada Diskon 50 Persen, Cek Tarif Listrik PLN Terbaru di November-Desember 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement