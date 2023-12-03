Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta LRT Jakarta Rute Veledrome-Manggarai Investasi Rp5,5 Triliun, Tiket Cuma Rp5.000

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |03:27 WIB
5 Fakta LRT Jakarta Rute Veledrome-Manggarai Investasi Rp5,5 Triliun, Tiket Cuma Rp5.000
Progres LRT Jakarta rute veldrome-manggarai (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melanjutkan proyek LRT Jakarta dengan rute Veldrome-Manggarai. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2026.

Rute lanjutan ini dari Velodrome kemudian melewati lima stasiun dengan pemberhentian terakhir di Manggarai.

Okezone merangkum fakta terkait LRT Jakarta yang akan dibangun dari Veldrome-Manggarai, Minggu (3/12/2023):

1. LRT Veldrome-Manggarai Terintegrasi Transportasi Lain

Proyek fase 1B yang ditargetkan sampai Manggarai ini berada dekat dengan stasiun KRL Manggarai, Halte BRT dan Non-BRT Transjakarta dan angkot Jaklingko.

Integrasi dan kemudahan kendaraan umum ini jadi upaya pemerintah dalam memberikan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.

2. Tujuan Dibangunnya Proyek LRT Veldrome-Manggarai

Proyek LRT Jakarta dan LRT Jabodebek berada di naungan yang berbeda. LRT Jakarta dikelola langsung oleh pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Meski begitu, adanya dua jenis LRT ini diharapkan berkontribusi dalam mengecilkan angka kemacetan di ibu kota.

Halaman: 1 2
1 2
