Erick Thohir Tunjuk Eks Wamendag Bayu Krisnamurthi Jadi Dirut Bulog

JAKARTA - Bayu Krisnamurthi ditunjuk menjadi Direktur Utama Perum Bulog untuk menggantikan posisi Budi Waseso (Buwas).

Sebelumnya, Bayu menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog. Sementara, Budi Waseso dialihkan menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia Tbk (SIG).

Penetapan Bayu tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.

Menteri BUMN Erick Thohir pun menambah satu Direksi baru di internal Bulog yaitu Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan melalui keputusan tersebut. Hal ini membuat susunan Direksi Bulog menjadi enam direksi dari sebelumnya hanya lima Direksi.