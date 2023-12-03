Tenang, Tiket Kereta Api Libur Nataru Masih Tersedia

Tiket kereta api periode musim libur Nataru masih tersedia (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tiket kereta api untuk musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) baru terjual sebesar 26%.

VP Public Relations KAI Joni Martinus, menuturkan dalam rentang waktu 18 hari mulai dari 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024, tercatat penjualan tiket kereta api Nataru sebanyak 632.102 tiket dari total ketersediaan 2.436.100 tiket.

"Total tiket yang tersedia sebanyak 2.436.100 tiket. Total tiket yang terjual sebanyak 632.102 tiket atau 26% dari keseluruhan tiket yang tersedia," ungkap Joni dalam keterangan tertulis.

Joni menuturkan, dari jumlah tersebut KA Airlangga (KA 235) relasi Surabaya Pasarturi - Pasar Senen menjadi rute terfavorit sejauh ini dengan 18.847 tiket terjual.

Kemudian disusul oleh KA Bengawan (KA 245) relasi Purwosari - Pasar Senen dengan total 18.471 tiket terjual. Adapun posisi ketiga ditempati oleh KA Bengawan (KA 246) relasi Pasar Senen - Purwosari yang telah terjual 18.359 tiket.

Selanjutnya ada KA Airlangga (KA 236) relasi Pasar Senen - Surabaya Pasarturi dengan 17.658 tiket dan menempati posisi ke 4. Sedangkan posisi kelima ditempati oleh KA Kahuripan (KA 237) relasi Blitar - Kiaracondong dengan 14.815 tiket terjual.