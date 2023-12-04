Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tips MotionTrade: 3 Keuntungan Investasi pada Saham Defensif

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |15:55 WIB
Tips MotionTrade: 3 Keuntungan Investasi pada Saham Defensif
Keuntungan investasi pada saham defensif (Foto: MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA – Tiga keuntungan investasi pada saham defensif akan dijabarkan MNC Sekuritas. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Investor atau trader yang handal perlu mempelajari dan mengobservasi saham beserta dengan bisnis yang dijalankan oleh emiten tersebut. Dalam dunia saham, ada emiten yang dikelompokkan ke dalam kategori saham defensif. Saham ini merupakan saham dari emiten yang kinerjanya tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi kondisi ekonomi.

Dibandingkan saham di sektor lain, saham jenis ini juga biasanya rutin membagikan dividen tiap tahun terlepas dari kondisi ekonomi yang terpuruk, sehingga cocok dijadikan sebagai sarana untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Beberapa contoh saham defensif berasal adalah saham-saham dari sektor kebutuhan pokok, kesehatan, atau sektor keperluan primer (utilitas).

Agar investor semakin yakin untuk berinvestasi atau melakukan trading di saham sektor defensif, MotionTrade telah merangkum 3 (tiga) kelebihan saham defensif yang dapat diketahui, yaitu:

1. Pergerakan Harga Stabil

Saham yang masuk dalam kategori saham defensif cenderung memiliki pergerakan yang stabil. Bahkan ketika ekonomi sedang lesu, akan tetap ada permintaan pasar untuk produk-produk yang diproduksi atau jasa yang disediakan oleh perusahaan saham defensif. Adapun, waktu yang ideal untuk membeli saham defensif tersebut adalah selama penurunan ekonomi karena harganya akan lebih murah.

Halaman:
1 2
