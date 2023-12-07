Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Jadwal Operasional BI pada Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Cek di Sini

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |19:43 WIB
Ini Jadwal Operasional BI pada Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Cek di Sini
Jadwal Operasional Bank Indonesia pada nataru. (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) merilis jadwal operasional menjelang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 pada, Kamis (7/12/2023).

Sebagaimana pedoman Pemerintah terkait Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023 dalam SKB 3 Menteri serta dalam rangka menyediakan infrastruktur bagi pelayanan transaksi perbankan untuk pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun Anggaran 2023, pemenuhan kebutuhan transaksi masyarakat dan dunia usaha, jelang Hari Raya Natal dan akhir tahun 2023.

Bank Indonesia (BI) menetapkan kegiatan operasional sebagai berikut:

I. Kegiatan operasional Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP), dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dalam rangka Tutup Buku Anggaran Bank Indonesia dan Pemerintah tahun 2023 sebagai berikut:

Tanggal 19-28 Desember 2023 diperpanjang selama 1 jam.

Tanggal 29 Desember 2023 diperpanjang selama 5,5 jam.

