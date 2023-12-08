Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Cara Validasi NIK Jadi NPWP dari HP

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |06:04 WIB
Begini Cara Validasi NIK Jadi NPWP dari HP
Cara penggabungan NIK dan NPWP. (Foto: Okezone)
JAKARTA – Pemerintah meminta penggabungan NIK menjadi NPWP sebelum 1 Januari 2024.

Sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mendorong masyarakat wajib pajak untuk melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok WajiB Pajak (NPWP).

 BACA JUGA:

Dengan berlakunya NIK menjadi NPWP, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah menginformasikan cara untuk memvalidasi NIK menjadi NPWP.

Wajib pajak tersebut harus mengaktifkan NIK menjadi NPWP cukup hanya menggunakan ponsel yang dimiliki.

 BACA JUGA:

Berikut cara validasi NIK melalui sistem DJP online:

1.Masuk ke laman DJP Online di Https://djponline.pajak.go.id/account/login

2.Kemudian log in ke laman DJP Online tersebut dengan memasukkan NIK, beserta dengan kata sandi dan kode keamanan (captcha) yang telah tersedia.

