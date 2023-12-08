Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar-Mahfud Disebut Pemimpin Ekonomi, Ini Alasannya

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |12:48 WIB
Ganjar-Mahfud Disebut Pemimpin Ekonomi, Ini Alasannya
Ganjar-Mahfud disebut sebagai pemimpin ekonomi. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Capres dan Cawapres nomor urut 3 yang didukung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD disebut sebagai pemimpin ekonomi.

"Mas Ganjar dan Prof Mahfud adalah pemimpin ekonomi, mereka lahir dari rakyat, memahami kesulitan rakyat dan akan membela nasib rakyat," ucap Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dalam acara Deklarasi Progresif di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Dia juga menilai dalam banyak hal, Ganjar Pranowo memiliki latar belakang dan prinsip nilai seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satu contohnya Ganjar rajin melakukan blusukan.

"Malahan saya katakan rajin blusukan plus, sudah blusukan, tidur di rumah rakyat," ujar Arsjad.

"Bahkan, Mas Ganjar itu kalau sedang ke daerah, seperti saya katakan tadi, bersama rakyat, bayangkan bukan Mas Ganjar saja, Mas Alam (Anak Ganjar) pun tidur bersama rakyat, itu luar biasa," sambungnya.

Halaman:
1 2
