BEI Pantau Saham Barito Pacific (BRPT) Milik Prajogo Pangestu, Ada Apa?

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukkan saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dalam radar pantauan.

Hal ini akibat adanya peningkatan harga saham yang di luar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

Diketahui, BRPT yang bergerak di bidang industri petrokimia ini menunjukkan gerak saham yang bergerak secara signifikan dengan menguat 69,90% pada 5 hari terakhir perdagangan.

Bahkan, saham BRPT pada penutupan perdagangan Jumat, 8 Desember 2023 ditutup menguat 9,38% ke level 1.750.

"Dengan ini kami menginformasikan adanya peningkatan harga saham BRPT yang di luar kebiasaan yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A, Jumat (8/12/2023).

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.