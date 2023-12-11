Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Pantau Saham Barito Pacific (BRPT) Milik Prajogo Pangestu, Ada Apa?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |08:47 WIB
BEI Pantau Saham Barito Pacific (BRPT) Milik Prajogo Pangestu, Ada Apa?
Saham Barito Pacific (BRPT) dipantau ketat BEI. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukkan saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dalam radar pantauan.

Hal ini akibat adanya peningkatan harga saham yang di luar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

 BACA JUGA:

Diketahui, BRPT yang bergerak di bidang industri petrokimia ini menunjukkan gerak saham yang bergerak secara signifikan dengan menguat 69,90% pada 5 hari terakhir perdagangan.

Bahkan, saham BRPT pada penutupan perdagangan Jumat, 8 Desember 2023 ditutup menguat 9,38% ke level 1.750.

"Dengan ini kami menginformasikan adanya peningkatan harga saham BRPT yang di luar kebiasaan yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A, Jumat (8/12/2023).

 BACA JUGA:

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190969/ihsg-Npkg_large.jpg
9 Perusahaan Antre IPO, 6 Beraset Jumbo di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/278/3148772/bei-2T50_large.jpg
BEI Kaji Pembukaan Perdagangan Saham Pukul 08.00 dan Penutupan Jam 17.00 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/320/3129425/ihsg-3yDn_large.jpg
Kondisi Pasar Modal Baik, BEI Klaim Laba Emiten Tumbuh Double Digit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/278/3129331/bei-0TY3_large.jpg
OJK dan BEI Buka-bukaan Aksi Korporasi Kala Bursa Rontok, Ada IPO BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/278/3129010/bei-4yPB_large.jpg
BEI Ungkap Alasan Revisi Aturan ARB dan Trading Halt saat IHSG Anjlok 8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/278/3121164/transaksi_bei-APDT_large.jpg
BEI: Transaksi Surat Utang Tembus Rp246,1 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement