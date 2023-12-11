Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Investasi Jangka Pendek, Ini Jalan Pintas Dana Liburan

Arfiah , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |19:11 WIB
Investasi Jangka Pendek, Ini Jalan Pintas Dana Liburan
MNC Asset Management (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Liburan merupakan kegiatan yang diinginkan oleh setiap masyarakat, terutama ketika terdapat waktu libur panjang. Di akhir tahun ini umumnya menjadi momentum yang tepat bagi seluruh masyarakat untuk menikmati hari liburnya.

Momentum hari Natal dan perayaan akhir tahun menjadi waktu yang pas bagi para pekerja hingga anak sekolah untuk berkumpul bersama keluarga dan tentunya kegiatan libur perlu persiapan yang cukup banyak, terutama dana liburan.

Menyiapkan dana liburan biasanya dengan menabung dari jauh - jauh hari. Menabung menjadi solusi yang paling sering dilakukan bagi yang ingin liburan. Jumlah tabungan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang.

Besar atau kecilnya dana liburan ditentukan dari tujuan atau destinasi yang ingin dituju. Destinasi dalam maupun luar negeri tidak menentukan lebih mahal dan murah harga yang harus dibayar.

Dalam mempersiapkan tabungan, seringkali dana yang disiapkan justru terpakai oleh kebutuhan mendadak. Menabung memang disebut gampang - gampang susah, dana liburan seharusnya memang disiapkan terpisah dari tabungan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari cash flow yang berantakan. Selain harus terpisah, dana liburan juga perlu diperhitungkan secara matang agar tidak over budget.

Halaman:
1 2
