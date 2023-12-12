BEI Buka Suspensi Saham AIMS dan STRK

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut penghentian sementara perdagangan Saham (unsuspensi) PT Akbar Indomakmur Stimec Tbk (AIMS) dan PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK & STRK-W).

Diketahui saham AIMS dan ATRK sempat dihentikan sementara pada 8 Desember 2023 lalu.

Pembukaan kembali suspensi perdagangan saham AIMS dan STRK, STRK-W secara efektif berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai pada perdagangan sesi I hari ini.

"Maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan Saham AIMS dan STRK di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dan Waran Seri I STRK-W di Seluruh Pasar dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 12 Desember 2023," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A, Selasa (12/12/2023).

Sebelumnya, pada perdagangan terakhir, Jumat lalu, saham AIMS tercatat menguat 7,43% atau bertambah 45 point ke harga Rp650 per saham.