Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dermaga IV Gilimanuk Siap Layani Penumpang saat Nataru 2023/2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |09:48 WIB
Dermaga IV Gilimanuk Siap Layani Penumpang saat Nataru 2023/2024
Dermaga IV Gilimanuk siap layani penumpang saat Nataru 2023/2024. (Foto: Ilustrasi Kapal/Pelni)
A
A
A

 

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah melakukan uji coba sandar Dermaga IV Gilimanuk pada Minggu, 10 Desember 2023.

Uji coba tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dermaga pada saat angkutan Natal dan Tahun Baru (nataru) 2023-2024.

 BACA JUGA:

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin mengatakan, pihaknya sebagai operator pelabuhan penyeberangan telah melakukan sejumlah persiapan dalam menghadapi layanan angkutan Nataru 2023-2024. Salah satunya dengan melaksanakan uji coba sandar Dermaga IV Gilimanuk.

Persiapan tersebut, kata dia, khususnya pada prasarana layanan penyeberangan di Ketapang-Gilimanuk yang diperkirakan akan ramai jelang libur akhir tahun, lantaran masyarakat akan berwisata menyeberang ke Bali.

 BACA JUGA:

Dari segi prasarana, ASDP telah merampungkan peningkatan kapasitas dermaga ponton di Pelabuhan Gilimanuk yang semula berkapasitas 10 ton menjadi dermaga Movable Bridge (MB) dengan kapasitas 60 ton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement