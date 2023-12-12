Dermaga IV Gilimanuk Siap Layani Penumpang saat Nataru 2023/2024

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah melakukan uji coba sandar Dermaga IV Gilimanuk pada Minggu, 10 Desember 2023.

Uji coba tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dermaga pada saat angkutan Natal dan Tahun Baru (nataru) 2023-2024.

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin mengatakan, pihaknya sebagai operator pelabuhan penyeberangan telah melakukan sejumlah persiapan dalam menghadapi layanan angkutan Nataru 2023-2024. Salah satunya dengan melaksanakan uji coba sandar Dermaga IV Gilimanuk.

Persiapan tersebut, kata dia, khususnya pada prasarana layanan penyeberangan di Ketapang-Gilimanuk yang diperkirakan akan ramai jelang libur akhir tahun, lantaran masyarakat akan berwisata menyeberang ke Bali.

Dari segi prasarana, ASDP telah merampungkan peningkatan kapasitas dermaga ponton di Pelabuhan Gilimanuk yang semula berkapasitas 10 ton menjadi dermaga Movable Bridge (MB) dengan kapasitas 60 ton.