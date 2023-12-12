Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Inflasi AS November 3,1%, The Fed Diramal Tahan Suku Bunga

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |22:01 WIB
Inflasi AS November 3,1%, The Fed Diramal Tahan Suku Bunga
Inflasi AS November (Foto: Halomoney)
A
A
A

JAKARTA - Tingkat inflasi Amerika Serikat periode November mencapai 3,1% secara year-on-year (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 3,2% yoy, sekaligus sesuai prediksi konsensus pasar.

Data Biro Statistik Departemen Tenaga Kerja juga mencatat inflasi inti (yang tidak termasuk komponen pangan dan energi) masih di level 4,0% (YoY), tak berubah dari periode sebelumnya 4,0%(YoY).

Secara bulanan, inflasi sedikit naik 0,1% (MoM) dari 0,0% pada bulan Oktober, demikian juga inflasi inti bulanan juga meningkat 0,3 persen dari sebelumnya 0,2 persen. Infilasi inti periode November masih sesuai ekspektasi pasar.

Salah satu penyumbang inflasi malam ini datang dari biaya komoditas energi yang lebih rendah. Data Bloomberg, Selasa (12/12) mencatat harga energi turun 2,3% (MoM). Ini didorong oleh harga gas yang lebih rendah, yang turun 6,0% selama bulan November.

Halaman:
1 2
