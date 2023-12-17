Ini Jadwal Operasional Bank saat Nataru 2023-2024

JAKARTA - Selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), beberapa bank sudah menyesuaikan jadwal operasional dan menyiapkan uang tunai.

Untuk bank sentral yaitu Bank Indonesia (BI) telah melakukan penyesuaian jadwal operasional jelang libur Nataru sebagaimana pedoman pemerintah terkait Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023 dalam SKB 3 Menteri.

Sebagai informasi, hari raya Natal 2023 yang ditetapkan sebagai hari libur nasional jatuh pada Senin (25/12/2023). Sementara Selasa (26/12/2023) ditetapkan sebagai cuti bersama hari raya Natal. Selanjutnya, Tahun Baru yang jatuh pada Senin (1/1/2024) juga ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Berikut jadwal operasional dan kesiapan bank selama periode libur Natal 2023 dan tahun baru 2024 :

Bank Mandiri

Bank Mandiri telah bersiap mengoperasikan ATM yang tercatat sebanyak 13.068 mesin yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/Plus di seluruh Indonesia.

Bank Mandiri memproyeksikan akan terjadi puncak kebutuhan pengisian uang ATM jatuh pada dua hari sebelum perayaan Hari Raya Natal 2023 dan dua hari sebelum tahun baru 2024.

Untuk itu, Bank Mandiri menyiapkan kebutuhan uang tunai secara net sebesar Rp23,2 triliun untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan transaksi masyarakat di periode Natal 2023 dan tahun baru 2024. Jumlah itu meningkat sebesar 18,3% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan transaksi tunai masyarakat selama 33 hari sejak 1 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menyatakan peningkatan alokasi tersebut dilakukan menyusul proyeksi kenaikan transaksi ATM masyarakat.

“Kami memperkirakan transaksi nasabah pada periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024 akan mengalami peningkatan. Untuk itu, kami mengoptimalkan layanan digital untuk mendukung kantor cabang dalam melayani kebutuhan nasabah pada masa Nataru 2023,” ujar Ali dalam keterangan resmi, Rabu (14/12).

Guna meningkatkan transaksi non tunai pada masa Nataru, Bank Mandiri juga menyebar uang elektronik e-money 548.000 kartu ke seluruh penjuru Indonesia. Sejalan dengan itu, Bank bersandi saham BMRI ini juga memastikan Call Center 14000 atau Live Chat MITA pada akun resmi WhatsApp Bank Mandiri di +62 811-84-14000 siap untuk membantu nasabah dalam melakukan transaksi keuangan.