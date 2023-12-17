Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Mengenal Jembatan Sei Alalak di Kalimantan

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |20:02 WIB
Mengenal Jembatan Sei Alalak di Kalimantan
Mengenal Jembatan Sei Alalak. (Foto: PUPR)
JAKARTA - Jembatan Sei Alalak melintang di atas Sungai Alalak, berlokasi di Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Jembatan ini diresmikan pada 21 Oktober 2021 oleh Presiden Jokowi yang berisi 4 lajur dan dua arah.

Jembatan Sei Alalak juga merupakan jalur utama akses yang menghubungkan antara Kota Banjarmasin menuju ke berbagai wilayah yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Jembatan Sei Alalak menghabiskan waktu pembangunan kurang lebih selama 3 tahun mulai dari 2018 hingga 4 September 2021.

Dikutip dari akun Instagram resmi milik Kementerian PUPR @kemenpupr pada Minggu (17/12/2023) bahwa nama Jembatan Sei Alalak sebenarnya berasal dari sungai yang terletak di berangas Timur.

Halaman:
1 2
