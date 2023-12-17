Begini Tips Kelola Dana Darurat untuk Masa Depan

Tips Kelola Dana Darurat untuk Masa Depan. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Pengelolan uang merupakan hal yang penting. Terlebih untuk mengatasi masalah yang terjadi di masa depan.

Manajemen keuangan bukan hanya soal mengelola keuangan, tapi juga mengatur arus keluar dan masuknya uang yang dimiliki. Salah satu bagian dari manajemen yang penting adalah dana darurat.

Dilansir dari Instagram @pritaghozie, Minggu (17/11/2023) studi mengatakan dana darurat adalah penolong saat merasa khawatir tentang hal finansial.

Money worries tidak akan mengubah masa depan apalagi masa lalu.

Terapi keuangannya adalah dengan memiliki dana darurat, agar mampu berpikir jernih melewati ujiannya.