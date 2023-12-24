PUPR Rampungkan Jalan Lot 6 di Jalur Lintas Selatan Jatim

JAKARTA - Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Jalan Lot 6 Prigi -Bts. Kabupaten Tulungagung-Klatak-Brumbun yang merupakan salah satu ruas Jalur Lintas Selatan (JLS) di Jawa Timur.

Dikutip dari Instagram Kementerian PUPR, Minggu (24/12/2023) kegiatan Konstruksi Jalan Tersebut memiliki panjang 18,3 km yang dilakukan mulai tahun 2020, dan telah selesai pada juni lalu.

Adapun Pengendara yang melintasi Jalan Lot 6 akan menikmati eksotisme birunya ombak di beberapa pantai yang terdapat di ruas jalan.

Diantaranya Pantai Ngelarap Besuki, Gemah, Kuteng Watimulyo, Karanggonso, dan Pasir Putih.