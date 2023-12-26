Cek Daftar Harga BBM Pertamina di Seluruh SPBU Indonesia 26 Desember 2023

JAKARTA - Cek daftar harga BBM Pertamina di seluruh SPBU Indonesia pada 26 Desember 2023. PT Pertamina (Persero) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, per 1 Desember 2023. Penurunan harga itu berlaku untuk Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) umum, dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," demikian pernyataan Pertamina dilansir dari laman resminya.

BACA JUGA: Pertamina Jamin Stok BBM di Libur Nataru Aman

Dikutip MNC Portal Indonesia dari laman resmi Mypertamina, harga Pertamax kini turun dari Rp13.400 menjadi Rp13.350 per liter di Jakarta.

Kemudian Pertamax Turbo dari Rp15.500 jadi Rp15.350, Dexlite turun dari Rp16.950 menjadi Rp15.550, dan Pertamina Dex dari Rp17.750 menjadi Rp16.200 per liter.

Sedangkan untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Penting diketahui bahwa, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Berikut daftar harga BBM Pertamina yang berlaku di seluruh SPBU se-Indonesia, hari ini, Selasa (26/12/2023):

DKI Jakarta

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.350 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter

Dexlite: Rp15.550 per liter