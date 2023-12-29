Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rata-Rata Transaksi Harian Saham di BEI Rp10,7 Triliun pada 2023

Arfiah , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |21:09 WIB
Rata-Rata Transaksi Harian Saham di BEI Rp10,7 Triliun pada 2023
Transaksi Bursa Harian (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan nilai rata-rata transaksi harian (RNTH) di pasar saham Indonesia senilai Rp10,75 triliun per Desember 2023 atau memenuhi target tahun 2023.

Direktur Utama BEI Iman Rachman menyatakan kondisi makroekonomi global, diantaranya tingginya tingkat suku bunga The Fed dan tingginya inflasi di sejumlah negara maju menyebabkan RNTH tahun ini menurun dibandingkan tahun 2022 yang senilai Rp14,7 triliun.

"Sehingga, investor punya opsi buat beli obligasi. Ini jadi challenge termasuk dalam negeri, adanya ORI dan sebagainya membuat investor terutama investor retail beralih," ujar Iman dalam Konferensi Pers Peresmian Penutupan Perdagangan BEI Tahun 2023 di Jakarta dikutip Antara, Jumat (29/12/2023).

Lebih lanjut, Iman mengatakan BEI menargetkan RNTH dapat mencapai Rp12,25 triliun pada tahun depan, dengan target pencatatan efek sebanyak 230 efek.

Kemudian, BEI menargetkan sebanyak 2 juta Single Investor Identification (SID) atau investor pada tahun depan.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
