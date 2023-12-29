Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Bansos-BLT yang Cair di Januari 2024, Ada Anggaran Hampir Rp500 Triliun!

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |16:14 WIB
Daftar Bansos-BLT yang Cair di Januari 2024, Ada Anggaran Hampir Rp500 Triliun!
Daftar Bansos-BLT yang Cair 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar bansos dan BLT yang akan cair pada Januari 2024. Pencairan bansos dan BLT ini masuk sudah masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2024.

Tercatat, anggaran perlinsos dalam APBN 2024 dialokasikan Rp493,5 triliun, lebih tinggi dari outlook APBN 2023 yang senilai Rp439,1 triliun.

Apalagi pemerintah sudah berkomitmen melanjutkan pencairan bansos pada 2024. Ada juga bantuan yang diperpanjang hingga 2024.

Berikut ini daftar Bansos-BLT yang akan cair di Januari 2024:

1. Bansos PKH dan Kartu Sembako

 

Peningkatan anggaran perlinsos mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang naik sebesar Rp7,4 triliun menjadi Rp81,2 triliun.

 

2. Bansos Beras 10 Kg

Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberian bansos beras 10 kilogram hingga Juni 2024.

3. Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud

PIP merupakan bantuan subsidi pendidikan bagi pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pada akhir tahun 2023, pemerintah mencairkan BLT PIP dengan nominal antara Rp450.000 hingga Rp1 juta

 

4. BLT El Nino

Saat ini pemerintah telah mencairkan BLT El Nino Rp400.000 dengan anggaran Rp7,52 triliun. Pencairan bisa saja terus dilakukan hingga Januari 2024. Sebab, saat ini pencairan BLT El Nino masih 91%.

Halaman:
1 2
