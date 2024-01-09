Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah jika Ganti Kartu ATM Nomor Rekening Berubah? Ini Penjelasannya

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |20:01 WIB
Apakah jika Ganti Kartu ATM Nomor Rekening Berubah? Ini Penjelasannya
Apakah jika ganti atm nomor rekening berubah (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Apakah jika ganti kartu ATM nomor rekening berubah? Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) banyak dipakai oleh masyarakat bahkan sudah seperti salah satu kebutuhan hidup.

ATM adalah alat yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi seperti tarik tunai, mengirim uang hingga melakukan pembayaran.

Apakah jika ganti kartu ATM nomor rekening berubah? Hal ini sering menjadi pertanyaan para pengguna kartu ATM. Pasalnya, terkadang terjadi masalah yang menimpa diri mereka yang mengharuskan mengganti kartu, seperti kartu hilang atau kecopetan. Oleh sebab itu, terkadang para nasabah mengganti kartu mereka.

Apakah jika ganti kartu ATM nomor rekening berubah? Sering menjadi keresahan nasabah ketika akan mengganti kartu mereka.

Mengutip dari berbagai sumber, ternyata jika ganti kartu ATM nomor rekening tidak akan berubah.

Hal ini pernah disampaikan oleh akun X (dahulu Twitter) resmi milik Bank BCA ketika menjawab pertanyaan salah satu nasabah.

“Untuk penggantian kartu ATM maka nomor kartu akan berubah Bapak/Ibu Pelanggan, tetapi nomor rekening masih sama. Untuk penggantian kartu konvensional maka proses maksimal 7 hari kerja ya,” tulis akun X @HaloBCA.

