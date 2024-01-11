Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Beras Mahal, HET Beras Akan Dinaikkan?

Asla Lupanda , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |18:06 WIB
Harga Beras Mahal, HET Beras Akan Dinaikkan?
Harga Beras Mahal, HET Bakal Dinaikkan? (Foto: Bulog)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyampaikan bahwa pihaknya tidak berencana untuk menyesuaikan kembali Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di tengah tren harga beras yang masih fluktuatif dan cenderung naik hingga awal tahun 2024.

“HET tidak (diubah) karena faktornya fundamental, faktor ada di produksi maka mengubah HET tidak terlalu punya dampak (pada penurunan harga beras),” kata Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Menaikkan HET, disebutnya justru akan menjadi pembenaran terhadap harga beras yang stabil naik dan juga pembenaran terhadap penjualan beras yang jauh di atas HET yang seharusnya hanya Rp10.900 per kg untuk beras medium.

“Jelas sekarang dilanggar kan. Kalau HET naik, pasti dikira seperti pembenaran kenaikan harga. Ya sudah kita usahakan strategi yang disiapkan, pemerintah terus memastikan program bantuan pangan untuk 22 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) itu tidak gelisah dan ada,” ucapnya dilansir Antara.

Bayu menjelaskan stok beras saat ini cukup tersedia, namun memang harganya masih dan stabil di harga tinggi. Hal itu setidaknya disebabkan oleh tiga hal, pertama produksi gabah dalam negeri yang memang masih terbatas akibat adanya El Nino dan mundurnya masa panen.

Kedua, biaya input produksi seperti pupuk yang masih mahal. Sedangkan faktor ketiga adalah kebijakan negara-negara penghasil beras yang membatasi impor yang kemudian berdampak pada kenaikan harga.

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Bulog HET harga beras Beras
Telusuri berita finance lainnya
