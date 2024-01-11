JAKARTA - Amerika Serikat mencatatkan kenaikan inflasi sebesar 3,4% year-on-year (yoy) pada Desember 2023. Angka itu lebih tinggi dari ekspektasi pasar 3,2% yoy, sekaligus naik dari periode sebelumnya 3,1% yoy.
Data Biro Statistik Departemen Tenaga Kerja juga mencatat inflasi inti (Core Inflation) yang tidak termasuk komponen pangan dan energi juga naik menjadi 3,9% yoy, meningkat tipis dari konsensus pasar 3,8% yoy, tetapi lebih rendah dari periode November 4,0% yoy.
Secara bulanan, inflasi AS tumbuh 3,4% month-on-month (MoM), lebih tinggi dari sebelumnya 3,1% (MoM). Inflasi inti bulanan juga naik 0,3% MoM.
Salah satu penyumbang inflasi adalah kenaikan harga pangan dan sewa properti. Data malam ini memberi sinyal bahwa perjuangan bank sentral AS atau Federal Resere belum berakhir.