Ternyata Ini Cara Pinjam Uang di Pegadaian Tanpa Jaminan

JAKARTA - Jasa pinjaman uang adalah salah satu layanan yang sangat membantu masyarakat dan ditawarkan oleh berbagai perusahaan, termasuk Pegadaian. Dalam layanan pinjaman uang, biasanya masyarakat perlu memberikan jaminan berupa benda milik mereka.

Namun, kadang seseorang yang sangat membutuhkan pinjaman ternyata tidak memiliki benda berharga yang dapat diberikan sebagai jaminan. Sebagai perusahaan BUMN, apakah Pegadaian menyediakan pinjaman uang tanpa jaminan atau agunan? Inilah jawabannya.

Pegadaian merupakan perusahaan yang menyediakan berbagai layanan pembiayaan dan peminjaman dengan berbagai jenis jaminan seperti kendaraan, emas, barang elektronik, atau BPKB kendaraan. Namun, perlu diketahui bahwa Pegadaian juga menawarkan layanan pinjaman uang tanpa jaminan atau agunan melalui program KUR Syariah.

Berikut adalah syarat-syarat untuk mengajukan KUR Syariah di Pegadaian: