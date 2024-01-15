Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta BLT dan Bansos yang Diperpanjang sampai Juni 2024

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |06:20 WIB
4 Fakta BLT dan Bansos yang Diperpanjang sampai Juni 2024
Bansos dan BLT Cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menyampaikan akan memperpanjang Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan lainnya. Hal tersebut direncanakan akan berlangsung hingga Juni 2024.

Berdasarkan rangkuman Okezone, Senin (15/1/2024), berikut adalah 4 fakta BLT dan Bansos yang diperpanjang sampai Juni 2024.

1. BLT El Nino Rp400 ribu Diperpanjang

BLT El Nino Rp400.000 akan diperpanjang oleh pemerintah. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Dia menyebutkan, usulan terkait perpanjangan program BLT El-Nino telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Usulan tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Selasa 9 Januari 2024. Saat ini, usulan tersebut sedang diproses.

“Kemarin sudah diputuskan tinggal kita proses, mungkin namanya yang akan ganti,” kata Susiwijono.

