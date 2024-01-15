Cek Ya! Ini Jadwal dan Syarat Lowongan Kerja di 3 Perusahaan BUMN

JAKARTA - Ada tiga perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membuka lowongan pekerjaan pada tahun 2024. Lowongan ini diposting oleh akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“#LokerNaker untukmu Rekanaker," keteranganya dalam postingan akun Instagram @kemnaker dikutip Sabtu, 13 Januari 2024.

Berikut jadwal dan persyaratan 3 perusahaan BUMN yang sedang buka lowongan kerja.

PT Brantas Abipraya

PT Brantas Abipraya membuka lowongan kerja untuk Divisi Operasi II, Site Quality Engineering and Safety yang dibuka hingga 19 Januari 2024.

Adapun persyaratan yang diajukan adalah:

-Memiliki pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitektur.

-Memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam proyek intrusi.