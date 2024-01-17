Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Intip Prediksi Market Update di IG Live MNC Sekuritas

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |09:07 WIB
Intip Prediksi <i>Market Update</i> di IG Live MNC Sekuritas
Live IG MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas juga selalu memberikan informasi terbaru seputar dunia pasar modal ,salah satunya melalui Instagram Live.

Di tahun 2023 lalu, ketidakpastian ekonomi dan politik akibat perang Ukraina-Rusia menjadi salah satu sentimen negatif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pasar modal. Hal ini tentunya dapat menjadi indikator kinerja industri dan perdagangan dalam negeri.

Memasuki tahun 2024, pada pembukaan awal perdangan tahun, IHSG mencapai all time high (ATH) atau tertinggi sepanjang sejarah di posisi 7.323,58 pada 1 Januari 2024.

Pada awal perdagangan tersebut, sebanyak 13,35 miliar saham diperdagangkan dengan frekuensi 924.952 kali dan nilai transaksi tembus Rp6,80 triliun. Tidak hanya itu, kapitalisasi pasar BEI juga menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai Rp11.768 triliun dari rekor sebelumnya sebesar Rp11.762 triliun pada 28 Desember 2023.

Lantas, bagaimana prediksi IHSG di tahun ini? Sentimen apa saja yang akan mempengaruhi arah pergerakan market? Para investor atau trader tentunya ingin mengetahui perkembangan dan sektor- sektor saham yang menarik untuk diperdagangkan menurut tim Riset MNC Sekuritas.

